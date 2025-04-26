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Сархан Гаджиев: "Между УЕФА и Турцией будет осуществляться тесное сотрудничество"

Футбол
Новости
26 Апреля 2025 18:53
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Сархан Гаджиев: "Между УЕФА и Турцией будет осуществляться тесное сотрудничество"

«Открытие офиса УЕФА в Стамбуле является частью сотрудничества сторон в отношении престижных турниров, которые пройдут в Турции».

İdman.biz сообщает, что исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев заявил об этом Report, рассказав о своем участии в мероприятии, организованном в связи с открытием офиса УЕФА в Турции.

Представитель организации подчеркнул, что УЕФА будет реализовывать различные проекты в братской стране:

«Турецкая федерация футбола сделала все возможное, чтобы организовать мероприятие на высоком уровне. Как вы знаете, в братской стране пройдут финальные матчи Лиги Европы УЕФА 2026 года и Лиги конференций УЕФА 2027 года. Кроме того, Турция и Италия совместно примут чемпионат Европы 2032 года. Между УЕФА и Турцией будет осуществляться тесное сотрудничество в отношении этих престижных мероприятий. Также будут реализованы различные проекты УЕФА, связанные с развитием футбола в регионе. Открытие офиса в Стамбуле также стало их частью».

Гаджиев сообщил, что в мероприятии приняли участие президенты УЕФА и Турции, а также главы футбольных федераций ряда стран:

«На церемонии открытия представительства присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пожелал представительству успехов в его деятельности. На мероприятии также присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин и главы ряда европейских и азиатских футбольных федераций».

İdman.biz

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