В АФФА состоялась встреча с послом

Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, которая прошла в административном здании АФФА, обсуждались возможности развития двусторонних отношений в сфере футбола.

Посол предоставила общую информацию о чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году, и отметила, что они будут рады видеть азербайджанских болельщиков в своей стране во время мундиаля.

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