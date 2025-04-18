Еще один немецкий клуб хочет приобрести Махира Эмрели

Еще один немецкий клуб заинтересован в услугах нападающего сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, «Герта», выступающая во второй Бундеслиге, хочет приобрести нападающего «Нюрнберга». Представитель Берлина намерен подписать Эмрели этим летом.

Если «Нюрнберг» не захочет продлевать контракт, Махир этим летом станет свободным агентом. Отметим, что игрок нашей сборной подписал контракт с «Нюрнбергом» в начале сезона. Его команда занимает восьмое место во второй Бундеслиге с 44 очками после 29 туров, в то время как «Герта» находится на 12-й строчке с 37 баллами.

İdman.biz