Генеральный секретарь АФФА: "В нынешний период нам придется начать с нуля"

«В нынешний период нам придется начать с нуля. Мы не сможем добиться результатов, выполняя косметическую работу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев в ходе выступления на Отчетной конференции организации.

Он подчеркнул, что ситуация в нашем футболе не внушает оптимизма:

«То, что нынешняя ситуация в азербайджанском футболе не внушает оптимизма, - это факт. Мы должны смириться с этим и увести наш футбол с пути неудач. Хотя некоторые пункты, прописанные в Стратегии развития, принятой нами два месяца назад, не принимаются критиками, я верю, что мы добьемся успешных результатов. Реализация стратегии уже стала нашей повседневной работой. Нынешняя структура АФФА недостаточна для достижения наших целей. Необходимые шаги в этом направлении будут предприняты».

Айтадж Сахяд

İdman.biz