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Генеральный секретарь АФФА провел встречи в ФИФА - ФОТО

Футбол
Новости
9 Апреля 2025 17:44
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Генеральный секретарь АФФА провел встречи в ФИФА - ФОТО

Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев находился с рабочим визитом во Франции.

İdman.biz сообщает, что он провел ряд встреч в офисе ФИФА в Париже.

В рамках ознакомительной части он встретился с региональным директором по Европе высшей футбольной организации Эльханом Мамедовым, региональным координатором Марион Гават, а также с некоторыми руководителями департаментов ФИФА.

На встречах обсуждались возможности сотрудничества в развитии футбола в нашей стране, а также повышении популярности и интереса к этому виду спорта.

В то же время генеральный секретарь был проинформирован о различных программах ФИФА.

İdman.biz

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