"Лучшие дни придут, но когда - вот в чем вопрос"

В матчах сборной Азербайджана против Эстонии (0:0) и Швеции (0:6) мы еще раз увидели игру, мастерство, а точнее, его отсутствие у наших футболистов, выступающих как в местных, так и в зарубежных чемпионатах.

А как поживают в своих сборных легионеры, выступающие в Премьер-лиге Азербайджана?

Как сообщает İdman.biz, полузащитник "Карабаха" Марко Янкович также является членом основного состава сборной Черногории.

Именно Янкович участвовал в пресс-конференции перед матчем своей команды с Турцией, и некоторые его мысли интересны.

«Дело в том, что мы находимся в кризисе с точки зрения результатов. Лучшие дни наступят, но когда - вот в чем вопрос».

«Необходимо смотреть на ситуацию объективно, на данный момент команды лиги B сильнее нас. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться успешного результата. У Турции есть цель, и она заслуживает повышения в лигу А», - сказал Янкович и его товарищи по команде сделали все возможное на поле.

Хоть они и были аутсайдерами в лиге B Лиги наций УЕФА, но не позволили туркам удержаться в лидерах, победив их в последнем туре со счетом 3:1. Однако за три дня до этого они уступили Исландии дома с разницей в два гола (0:2).

В сборной Черногории также играет центральный полузащитник «Нефтчи» Эдвин Куч. Он появился во втором тайме в последних играх против Исландии и Турции.

Игрок «Карабаха» Марко Вешович выбыл из сборной с сентября из-за травмы.

Главный тренер сборной Черногории тоже нам знаком: хорват Роберт Просинечки тренировал сборную Азербайджана в 2014-2017 годах. Под его руководством черногорцы начали с двух побед, но затем проиграли семь игр подряд, прежде чем наконец одержать победу в последнем матче.

Таким образом, Черногория вылетела в лигу C, поскольку заняла последнее место в своей группе.

Патрик Андраде, один из легионеров "Карабаха", вышел на поле во второй половине матча против Египта (1:1) в составе сборной Кабо-Верде. 31-летний полузащитник получил желтую карточку и был дисквалифицирован, из-за чего ему пришлось пропустить следующий матч против Мавритании.

Команда Патрика Андраде не смогла пройти квалификацию на Кубок африканских наций 2025 года, поскольку в отборочном этапе заняла последнее место в своей группе.

В отличие от них, сборная Алжира, явный лидер своей группы, легко обеспечила себе участие в упомянутом соревновании. Атакующий полузащитник "Карабаха" и этой сборной Яссин Бензия появился в конце второго тайма в играх против Экваториальной Гвинеи (0:0) и Либерии (5:1).

Если говорить об африканских легионерах, то, в отличие от упомянутых выше игроков, основным игроком сборной своей страны считается руандийский центральный защитник «Зиря» Анже Муцинзи. Сборная Руанды, которая была близка к квалификации на Кубок африканских наций-2025, уступила Ливии (0:1) и обыграла Нигерию (2:1), пропустив вперед Бенин с теми же 8 очками. Муцинзи в обоих матчах находился на поле по 90 минут и во втором забил гол.

Сборная Бурунди, в состав которой входит Трезор Мосси из «Сумгайыта», не смогла пройти квалификацию на Кубок африканских наций 2025 года. 23-летний центральный полузащитник остался на скамейке запасных в матче против Малави, а во втором тайме появился в игре против лидера Сенегала (0:2).

В Азербайджане выступают два члена сборной Молдовы. Вратарь «Араз Нахчывана» Кристиан Аврам остался в запасе в матче с Андоррой (1:0), но в товарищеском матче с Гибралтаром сыграл в первом тайме (1:1).

Денис Марандичи из "Туран Товуза" в этих играх не появлялся.

Напомним также, что Молдова поднялась из лиги D в лигу C в Лиге Наций.

Наконец, Килан Лебон из «Нефтчи», хотя и родился в Париже, выступает за национальную команду Сен-Мартена, родины своих предков. 27-летний вингер сыграл в последних матчах против Кюрасао (0:5) и Гренады (3:0). Он даже забил два гола в выигранном матче. Но его команда финишировала последней в своей группе в Лиге наций КОНКАКАФ и вылетела из Лиги B в C.

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