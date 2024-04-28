Минские приключения сборной Азербайджана: 1 ничья, 2 поражения

Сегодня сборная Азербайджана по футболу U17 провела свою последнюю игру на Турнире развития, организованном в столице Беларуси Минске.

İdman.biz сообщает, что национальная сборная встретилась с командой Таджикистана соответствующей возрастной группы.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В сборной U-17 Али Газибеков отличился на 10-й минуте, а Умид Салимов - на 13-й. Наша сборная, не сумевшая защитить победный счет, обыграла Таджикистан в серии пенальти (3:1).

Отметим, что в первых двух матчах U-17 проиграла Беларуси 0:4 и Узбекистану 0:2.

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