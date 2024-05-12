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Модрич останется в "Реале" еще на 1 год?

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2024 15:14
Модрич останется в "Реале" еще на 1 год?

Лука Модрич может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает İdman.biz, если переговоры пройдут успешно, хорватский полузащитник останется в Мадриде.

Контракт 38-летнего игрока истекает в конце следующего месяца. Хотя Модрич получил выгодное предложение от клубов Саудовской Аравии, он может сыграть в «Реале» еще один год. Главный тренер Карло Анчелотти выступает за то, чтобы хорват остался в команде. Лука не против остаться в «Реале» в качестве запасного.

Отметим, что в этом сезоне он забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 43 играх.

İdman.biz

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