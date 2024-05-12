12 Мая 2024
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Главный тренер Шейдаева уволен

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2024 16:27
Главный тренер Шейдаева уволен

Азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев остался без главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, официальное заявление по этому поводу распространил клуб "Коджаэлиспор".

В заявлении сказано, что пути главного тренера Мустафы Гюрселя и команды расстались. 54-летний специалист возглавлял команду с февраля. Под его руководством "Коджаэлиспор" 3 раза выиграл, 3 раза сыграл вничью и 5 раз проиграл.

Отметим. что команда Рамиля, завершившая сезон на 6-м месте, будет бороться за выход в плей-офф. Измитский клуб встретится с "Чорумом".

İdman.biz

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