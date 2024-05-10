10 Мая 2024
RU

Андрей Лунев - о желании вернуться в РПЛ: Всему своё время

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2024 17:30
Андрей Лунев - о желании вернуться в РПЛ: Всему своё время

İdman.biz сообщает, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунев ответил на вопросы о возможном продлении контракта с азербайджанским клубом и о желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

— Сейчас у меня всё хорошо. Работаем, потихоньку готовимся к финалу Кубка Азербайджана.

— У вас заканчивается контракт с «Карабахом». Есть ли понимание, что будет дальше?

— Всему своё время.

— А есть желание вернуться в РПЛ?

— Опять же, всему своё время, — сказал Лунев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в России Андрей Лунев выступал за «Уфу» и «Зенит». В 2021 году голкипер перебрался в леверкузенский «Байер», где был ограничен в игровой практике. Летом прошлого года россиянин присоединился к «Карабаху». Действующий контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" против "Кяпаза" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19:00
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" против "Кяпаза" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартует XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана
Последняя информация о состоянии здоровья Вадима Васильева
17:24
Азербайджанский футбол

Последняя информация о состоянии здоровья Вадима Васильева

"Врачи обещают, что я полностью выздоровею через 6 месяцев"
"Загатала" осталась без главного тренера
15:28
Азербайджанский футбол

"Загатала" осталась без главного тренера

Причиной этому стало решение Дисциплинарного комитета АФФА
Наказание для бывшего игрока сборной Азербайджана
14:55
Азербайджанский футбол

Наказание для бывшего игрока сборной Азербайджана

Он получил прямую красную карточку на 10-й минуте матча за оскорбление арбитров
АФФА наказала "Кяпаз" - ПРИЧИНА
13:58
Азербайджанский футбол

АФФА наказала "Кяпаз" - ПРИЧИНА

Дисциплинарный комитет учреждения расследовал произошедшее в матче в Гяндже и принял соответствующие решения
Объявлены арбитры матча "Зира" - "Карабах"
11:21
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Зира" - "Карабах"

Объявлены назначения 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО
9 Мая 01:01
Мировой футбол

Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО

Сегодня завершится полуфинальный этап Лиги Чемпионов

"Реал" пошёл на хитрость
8 Мая 21:44
Мировой футбол

"Реал" пошёл на хитрость

Такую же хитрость "Реал" использовал на предыдущей стадии Лиги чемпионов в домашнем матче против "Манчестер Сити"
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
8 Мая 14:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Команда Гурбана Гурбанова забила 2 и более голов в 13-й домашней игре подряд
Эксклюзив! Чемпион мира Джавид Челебиев против актера Ильгара Мусаева на боксерском ринге - ФОТО - ВИДЕО
8 Мая 10:19
Другие

Эксклюзив! Чемпион мира Джавид Челебиев против актера Ильгара Мусаева на боксерском ринге - ФОТО - ВИДЕО

Брат пошел против брата!