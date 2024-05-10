Андрей Лунев - о желании вернуться в РПЛ: Всему своё время

İdman.biz сообщает, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунев ответил на вопросы о возможном продлении контракта с азербайджанским клубом и о желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

— Сейчас у меня всё хорошо. Работаем, потихоньку готовимся к финалу Кубка Азербайджана.

— У вас заканчивается контракт с «Карабахом». Есть ли понимание, что будет дальше?

— Всему своё время.

— А есть желание вернуться в РПЛ?

— Опять же, всему своё время, — сказал Лунев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в России Андрей Лунев выступал за «Уфу» и «Зенит». В 2021 году голкипер перебрался в леверкузенский «Байер», где был ограничен в игровой практике. Летом прошлого года россиянин присоединился к «Карабаху». Действующий контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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