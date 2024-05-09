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Фарид Гаибов: "Сегодня мы увидели такой же ажиотаж, как вчера в Лиге чемпионов"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2024 19:59
Фарид Гаибов: "Сегодня мы увидели такой же ажиотаж, как вчера в Лиге чемпионов"

"Во втором турнире по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, приняло участие достаточное количество команд".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после церемонии награждения III турнира по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященного светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр поблагодарил все государственные учреждения за участие в турнире:

«Игры проводились на протяжении всего года, и сегодня мы стали свидетелями финала. Команда МЧС во второй раз выходит в финал. Мы стали свидетелями очень напряженной игры. Было интересно. Сегодня мы увидели такой же ажиотаж как вчера в Лиге чемпионов. Поздравляю каждого из победителей».

По словам Гаибова, в этом турнире приняли участие практически все государственные учреждения:

«Однако есть определенные предложения по поводу турнира. В ходе встреч, которые мы проводим с каждым министерством, мы обсуждаем этот турнир и вместе принимаем решения. Если есть такой большой интерес к турниру, значит все им довольны. Мы благодарны всем учреждениям за такое активное участие. Руководители государственных учреждений всегда поддерживают участников».

Отметим, что победителем ll-го турнира по мини-футболу, в котором приняли участие 52 госучреждения, стала команда Минюста.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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