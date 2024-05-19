"Сабах" выиграл чемпионат мира среди юниоров

Команда «Сабах» U-14 успешно выступила на «Юниорском чемпионате мира», проходившем в Анталье, Турция.

İdman.biz сообщает, что наши игроки выиграли международный турнир.

В групповом этапе турнира "Сабах" сыграл вничью с сирийским "Эль-Нухбе" (2:2) и турецким "Кепезалты" (2:2), а также победил местную команду "Ортаджы Эснаф" (4:2).

Наша сборная U-14 с крупным счетом 3:0 выиграла в 1/4 финала у турецкой команды «Анталья» и вышла в полуфинал. На этом этапе наш представитель обыграл «Кепезалты» со счетом 2:1 и вышел в финал. В решающем матче «Сабах» встретился с «Антальяспором» и стал чемпионом, выиграв в серии пенальти в игре, завершившейся со счетом 0:0.

Отметим, что "Сабах" U-15 завершил турнир на 4-м месте.

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