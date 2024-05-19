19 Мая 2024
RU

"Сабах" выиграл чемпионат мира среди юниоров

Азербайджанский футбол
Новости
19 Мая 2024 20:19
"Сабах" выиграл чемпионат мира среди юниоров

Команда «Сабах» U-14 успешно выступила на «Юниорском чемпионате мира», проходившем в Анталье, Турция.

İdman.biz сообщает, что наши игроки выиграли международный турнир.

В групповом этапе турнира "Сабах" сыграл вничью с сирийским "Эль-Нухбе" (2:2) и турецким "Кепезалты" (2:2), а также победил местную команду "Ортаджы Эснаф" (4:2).

Наша сборная U-14 с крупным счетом 3:0 выиграла в 1/4 финала у турецкой команды «Анталья» и вышла в полуфинал. На этом этапе наш представитель обыграл «Кепезалты» со счетом 2:1 и вышел в финал. В решающем матче «Сабах» встретился с «Антальяспором» и стал чемпионом, выиграв в серии пенальти в игре, завершившейся со счетом 0:0.

Отметим, что "Сабах" U-15 завершил турнир на 4-м месте.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы могли забить 6 голов"
18:42
Азербайджанский футбол

"Мы могли забить 6 голов"

"Нам придется усердно над этим работать"
"Это была одна из наших самых слабых игр"
18:24
Азербайджанский футбол

"Это была одна из наших самых слабых игр"

"Я верю, что они снова вернутся в Премьер-лигу"
Два гола в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО
17:53
Азербайджанский футбол

Два гола в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Сегодня завершился XXXV тур Премьер-лиги Азербайджана
Подарок капитану "Габалы"
17:51
Азербайджанский футбол

Подарок капитану "Габалы"

Асифу Мамедову была вручена футболка "Габалы" под номером 250
"Я взволнован возвращением на поле через пять месяцев"
17:11
Азербайджанский футбол

"Я взволнован возвращением на поле через пять месяцев"

"Очень приятно играть и побеждать спустя долгое время"
Махир вернулся
13:40
Азербайджанский футбол

Махир вернулся

Махир Эмрели, футболист сборной Азербайджана, спустя долгое время сыграл в чемпионате Хорватии

Самое читаемое

Ламия Велиева - чемпион мира!
18 Мая 13:26
Атлетика

Ламия Велиева - чемпион мира!

В японском Кобе продолжается чемпионат мира по пара-атлетике
Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ
17 Мая 07:03
Борьба

Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ

В греческом Лутраки стартовало юношеское первенство Европы (U-15) по борьбе
Азербайджан победил Хорватию
17 Мая 22:37
Волейбол

Азербайджан победил Хорватию

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу начала выступление в Золотой Евролиге
Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста
17 Мая 21:48
Шахматы

Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"