"Динамо" и "Дечич" для "Карабаха"

Определились еще два возможных соперника "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана может встретиться с батумским «Динамо» и «Дечичем». Последний завоевал титул чемпиона Черногории. «Дечич» будет одним из несеянных в первом квалификационном раунде.

В результате определились еще две команды корзины. Если "Петрокуб" оказался в числе сеянных, то "Динамо" присоединилось к возможным соперникам "Карабаха".

При этом число возможных противников «Карабаха» достигло 13. Пока что в корзину несеянных попали «Виртус», «Паневежис», «Ордабасы», минское «Динамо», «Ларне», «Хамрун», «Целье», «Санта-Колома», «Струга», «Дифферданж» и «Викингур».

На данный момент неизвестна только корзина четырех чемпионов. Двое из них могут встретиться с представителем Азербайджана.

I этап квалификации

Сеянные

«Ференцварош» (Венгрия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

«Лудогорец» (Болгария)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Стяуа» (Румыния)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

«Шемрок Роверс» (Ирландия)

«Линкольн» (Гибралтар)

ТНС (Уэльс)

РФШ (Латвия)

«Петрокуб» (Молдова)

Несеянные

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Целье» (Словения)

«Хамрун» (Мальта)

«Ларне» (Северная Ирландия)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

«Струга» (Северная Македония)

«Дифферданж» (Люксембург)

«Дечич» (Черногория)

«Санта-Колома» (Андорра)

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

«Балканы» (Косово)

Чемпион Боснии и Герцеговины

Чемпион Армении

Чемпион Албании

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух туров пройдет 18-19 июня.

İdman.biz