"Карабах" побил 27-летний рекорд

В XXXV туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" одержал победу над "Туран Товузом" со счетом 4:3.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова увеличила количество забитых голов в сезоне до 95.

Представитель Агдама, установивший абсолютный рекорд в истории клуба, достиг самого высокого показателя за последние 27 лет в чемпионатах страны. Ни одна команда не забивала столько голов за сезон с 1997 года. «Нефтчи» в последний раз забил 98 голов в сезоне 1996/97.

В целом "Карабах" установил 4-й результат в истории соревнований. Помимо показателя 27-летней давности, больше голов в 1992 году забили «Нефтчи» (104) и сумгаитский «Хазар» (100).

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