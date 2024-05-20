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Нугзар Квиртия: "Роналду охраняли как султана" - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
20 Мая 2024 10:28
Нугзар Квиртия: "Роналду охраняли как султана" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizdə».

На этот раз гостем программы стал бывший футболист Нугзар Квиртия.

Наш гость рассказал о недавней встрече с Шахруддином Магомедалиевым в рамках своей авторской программы на Youtube и о поездке в Саудовскую Аравию к Криштиану Роналду. Он также прокомментировал успех сборной Грузии, вышедшей на ЕВРО-2024, отметил прогресс «Карабаха» и рассказал о памятных моментах собственной карьеры и футбольном фристайле.

Представляем видеоверсию интервью:

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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