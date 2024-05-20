50-я крупная победа на выезде

«Нефтчи» одержал свою 50-ю крупную победу на выезде в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.

«Черно-белые» выиграли бакинское дерби с «Сабаилом», забив три безответных гола.

Первую подобную победу «Нефтчи» одержал в 1992 году. Столичный представитель одержал крупную победу со счетом 4:0 в выездном матче против «Чыраггалы» 31 мая.

Отметим, что в истории национальных чемпионатов только «Карабах» побеждал больше с крупным счетом на выезде. На счету агдамцев 52 таких победы.

İdman.biz