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Азербайджанский самбист стал чемпионом Европы после победы над армянином - ВИДЕО

Самбо
Новости
10 Мая 2024 16:10
Азербайджанский самбист стал чемпионом Европы после победы над армянином - ВИДЕО

Завершился чемпионат Европы по самбо, проходивший в сербском Нови-Саде.

Как сообщили İdman.biz в Федерации самбо Азербайджана, сборная Азербайджана завершила соревнования с тремя медалями.

Призер мира 2022 года Эльвин Багиров (64 кг), победив в финале Нарека Даллакяна (Армения) со счетом 5:0, впервые стал чемпионом Европы среди взрослых. В последний раз этот титул среди взрослых 8 лет назад завоевал Амиль Гасымов. В 2016 году он стал сильнейшим на континенте на соревнованиях, проходивших в Казани, Россия.

Также Расул Айдамиров (98 кг) и Ниджат Мамедли (58 кг) победили в поединках за 3-е место и завоевали бронзовые медали.

Отметим, что соревнования продолжатся чемпионатом Европы среди молодежи и юниоров, который пройдет 11-12 мая.

İdman.biz

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