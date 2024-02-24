Новый рекорд в Европе - АНАЛИЗ

Поединок "Карабах" – "Брага" стадии плей-офф Лиги Европы вошел в историю азербайджанского футбола не только успехом нашей команды, но и ее результативностью.

Idman.biz сообщает, что в двух матчах с португальцами было забито 11 голов.

"Карабах" на выезде выиграл 4:2 и проиграл в дополнительное время в домашнем матче - 2:3. Агдамский клуб победил с общим счетом 6:5.

Рекорд на основных этапах

11 голов, забитых в поединке, состоящем из двух матчей, – это рекорд азербайджанских клубов на основных этапах еврокубков. Столько голов в плей-офф перед групповым этапом и в 1/8 финала не было. До этого рекорд был зафиксирован в поединках Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Челси". Английский клуб одержал победу со счетом 10:0 (6:0, 4:0). В поединках с тремя соперниками на групповом этапе было забито 9 голов. "Карабах" - "Фиорентина" в 2016 году (1:5, 1:2), "Спортинг" в 2018 году (0:2, 1:6), "Омония" в 2021 году (4:1, 2:2) – все эти матчи были плодотворными.

Самая высокая производительность у "Карабаха".

11 голов в поединке с одной командой - новый рекорд в истории еврокубков "Карабаха". Не только на основном, но и на классификационном этапах такого события не происходило. Агдамский клуб дважды участвовал в поединках, завершавшихся десятью голами. Во встречах с "Копенгагеном" в 1998 году и "Челси" в 2017 году были зафиксированы результаты 0:6 и 0:4.

Второй в истории

Противостояние "Карабаха" и "Браги" является вторым по результативности поединком в истории еврокубков азербайджанских клубов с учетом квалификационных этапов. 11 голов, забитых в этой паре, являются рекордом последних 27 сезонов. Пара "Хазри" – "Гутник" на стадии квалификации сезона 1996/97 была более результативной. Тогда две команды вместе забили 13 голов – 0:9, 2:2.

Вугар Хейруллаев

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