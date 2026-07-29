"Челси" завершает трансфер Джордана Хендерсона

Полузащитник английского "Брентфорда" Джордан Хендерсон близок к переходу в "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, "Брентфорд" согласился расторгнуть контракт с 36-летним футболистом по взаимному согласию сторон. Таким образом, главное препятствие для перехода Хендерсона в "Челси" в статусе свободного агента устранено.

Полузащитник сборной Англии находится на заключительном этапе переговоров с лондонским клубом. Сообщается, что Хендерсон уже дал согласие на переход в "Челси".

Отметим, что до окончания контракта опытного футболиста с "Брентфордом" оставался еще один год. Хендерсон перешел в английский клуб в 2025 году после ухода из "Аякса".