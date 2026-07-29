Билеты на матч "Зиря" - "Пайде" поступят в продажу завтра

Билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Зиря" и эстонским "Пайде" поступят в продажу завтра, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

С 12:00 билеты можно будет приобрести в кассе Сумгайытского городского стадиона. В зависимости от сектора их стоимость составит пять и десять манатов.

Отметим, что встреча "Зиря" - "Пайде" состоится завтра в 20:00 на Сумгайытском городском стадионе. В первом матче, который прошел на прошлой неделе, победу со счетом 1:0 одержал эстонский клуб.