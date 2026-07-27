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Судьи элитной категории прошли фитнес-тест - ФОТО

Футбол
Новости
27 Июля 2026 19:02
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Судьи элитной категории прошли фитнес-тест

В соответствии с планом подготовки к новому футбольному сезону, разработанным Департаментом судей и Судейским комитетом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), для главных судей и ассистентов судей элитной категории был организован очередной фитнес-тест по выполнению физических нормативов для судей элитной категории.

Как сообщает İdman.Biz, испытания, состоявшиеся 26-27 июля на учебно-тренировочной базе "Нефтчи", были проведены в соответствии с современными требованиями УЕФА и ФИФА.

Основной целью фитнес-тестов стала оценка показателей скорости, выносливости, ловкости и способности выполнять высокоинтенсивные забеги, а также проверка физической готовности к работе на матчах высокой интенсивности.

Арбитры выполнили специальные нормативы ФИФА по спринтерскому бегу на короткие дистанции и интервальному бегу. По итогам тестирования все судьи успешно справились с установленными нормативами, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки.

Департамент судейства и Судейский комитет АФФА продолжат проводить подобные проверки в течение сезона, чтобы поддерживать высокий уровень физической и теоретической подготовки арбитров, а также повышать качество судейства.

İdman.Biz
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