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Представлен дебютный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27 - ВИДЕО

Футбол
Новости
24 Июля 2026 02:15
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Представлен дебютный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 27 - ВИДЕО

Компания Electronic Arts представила дебютный трейлер EA Sports FC 27 — новой части футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу 25 сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Владельцы изданий Ultimate и Ultimate Plus смогут начать игру 18-го числа, сообщает İdman.Biz.

Главным нововведением будущего футбольного симулятора станет режим The Grounds с открытым миром. В нем игроки смогут создать своего аватара и находиться на общей игровой площадке: играть в режим Rush, общаться, выполнять испытания и заниматься другими внутриигровыми активностями.

В будущей EA Sports FC 27 разработчики также обещают заметно улучшить игровой процесс: разнообразить игру в атаке, улучшить отзывчивость защитников, переработать угловые удары и доработать режим карьеры. Всеми деталями авторы поделятся в ближайших роликах, которые будут выходить еженедельно.

İdman.Biz
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