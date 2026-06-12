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Мбаппе признался, что поздравил игроков "ПСЖ" с победой в Лиге чемпионов

Футбол
Новости
12 Июня 2026 13:34
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Мбаппе признался, что поздравил игроков "ПСЖ" с победой в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал, что поздравил своих партнеров по сборной Франции, выступающих за "ПСЖ", с триумфом в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, форвард заявил об этом во время пребывания в расположении национальной команды.

"Конечно, я поздравил игроков "ПСЖ" здесь, на нашей тренировочной базе. Они показали фантастический уровень. "ПСЖ" сейчас на пике формы", - приводит слова Мбаппе известный инсайдер Фабрицио Романо.

Мбаппе выступал за парижский клуб с 2017 по 2024 год и за это время стал лучшим бомбардиром в истории команды. Однако завоевать главный европейский клубный трофей вместе с "ПСЖ" ему так и не удалось.

После ухода французского форварда парижане сумели добиться исторического успеха и дважды подряд выиграли Лигу чемпионов, окончательно закрепив за собой статус одного из сильнейших клубов Европы.

В настоящее время Мбаппе готовится к выступлению на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Франции, которая считается одним из главных претендентов на титул.

İdman.Biz
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