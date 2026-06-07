В Брюсселе состоялся международный турнир по мини-футболу "Суговушан"

В Брюсселе состоялся третий международный турнир по мини-футболу "Суговушан" под девизом "Дружба, преодолевающая границы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, праздник спорта, дружбы и культурного обмена был организован платформой азербайджанской диаспоры в Бельгии MADANI по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

По традиции, организационную поддержку турнира осуществили посольство Азербайджана в Бельгии и Государственный комитет по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие команды в составе представителей азербайджанской общины, живущих в более 10 странах Европы, в том числе Бельгии, Люксембурге, Швеции и Эстонии.

К соревнованиям примкнули также представители других посольств и дипломатических миссий, аккредитованных в Бельгии, - команды посольств Азербайджана и Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана и сотрудников штаб-квартиры НАТО. Всего в соревнованиях участвовали 24 команды.

В официальной церемонии открытия турнира принял участие известный бельгийский арбитр международной категории Франк Де Блекере, что было встречено с большим интересом.

"Турнир "Суговушан" символизирует толерантность и победу. Инициатива, начавшаяся как футбольный турнир, уже превратилась в настоящий праздник. С каждым годом растет число его участников", - заявил на открытии основатель MADANI Эмин Алиев.

Победителем третьего турнира "Суговушан", проведенного в формате Лиги чемпионов, стала команда азербайджанцев, живущих в Бельгии, Qırği Belçika FK. Она в финале одержала победу над "Карабахом" из Таллина. Третье место заняла команда соотечественников Aze NRW из региона Эссен в Германии.

Среди 24 команд восемь, занявших последние места, соревновались в формате Лиги Европы. Обладателем этого кубка стала команда MADANI Heroes, которая одержала победу над Fireland AZ, принадлежащей одноименной организации азербайджанцев Бельгии.