7 Июня 2026
RU

В Брюсселе состоялся международный турнир по мини-футболу "Суговушан"

Футбол
Новости
7 Июня 2026 19:05
14
В Брюсселе состоялся международный турнир по мини-футболу "Суговушан"

В Брюсселе состоялся третий международный турнир по мини-футболу "Суговушан" под девизом "Дружба, преодолевающая границы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, праздник спорта, дружбы и культурного обмена был организован платформой азербайджанской диаспоры в Бельгии MADANI по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

По традиции, организационную поддержку турнира осуществили посольство Азербайджана в Бельгии и Государственный комитет по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие команды в составе представителей азербайджанской общины, живущих в более 10 странах Европы, в том числе Бельгии, Люксембурге, Швеции и Эстонии.

К соревнованиям примкнули также представители других посольств и дипломатических миссий, аккредитованных в Бельгии, - команды посольств Азербайджана и Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана и сотрудников штаб-квартиры НАТО. Всего в соревнованиях участвовали 24 команды.

В официальной церемонии открытия турнира принял участие известный бельгийский арбитр международной категории Франк Де Блекере, что было встречено с большим интересом.

"Турнир "Суговушан" символизирует толерантность и победу. Инициатива, начавшаяся как футбольный турнир, уже превратилась в настоящий праздник. С каждым годом растет число его участников", - заявил на открытии основатель MADANI Эмин Алиев.

Победителем третьего турнира "Суговушан", проведенного в формате Лиги чемпионов, стала команда азербайджанцев, живущих в Бельгии, Qırği Belçika FK. Она в финале одержала победу над "Карабахом" из Таллина. Третье место заняла команда соотечественников Aze NRW из региона Эссен в Германии.

Среди 24 команд восемь, занявших последние места, соревновались в формате Лиги Европы. Обладателем этого кубка стала команда MADANI Heroes, которая одержала победу над Fireland AZ, принадлежащей одноименной организации азербайджанцев Бельгии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ювентус" договорился с нападающим "Атлетико"
17:32
Мировой футбол

"Ювентус" договорился с нападающим "Атлетико"

Клубы также обсуждают будущее Николаса Гонсалеса

"Барселона" разрешила Ямалю сыграть на ЧМ-2026
17:16
Мировой футбол

"Барселона" разрешила Ямалю сыграть на ЧМ-2026

Клуб рекомендует использовать форварда в матче с Кабо-Верде лишь в концовке встречи

Перес лидирует на выборах президента "Реала"
16:59
Мировой футбол

Перес лидирует на выборах президента "Реала"

Действующий глава клуба набирает 61% голосов по данным экзитпола

"Барселона" следит за молодыми талантами по всей Европе
16:23
Мировой футбол

"Барселона" следит за молодыми талантами по всей Европе

Каталонцы продолжают поиск перспективных игроков на будущее

Тухель остался недоволен игрой Англии несмотря на победу
16:02
Мировой футбол

Тухель остался недоволен игрой Англии несмотря на победу

Тренер раскритиковал действия команды в первом тайме матча с Новой Зеландией

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Самое читаемое

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче
5 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Айхана Аббасова не смогла поразить ворота соперника в Сомбатхее
Азербайджанские паратаэквондисты завоевали две медали на Гран-При в Риме - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 22:40
Таэквондо

Азербайджанские паратаэквондисты завоевали две медали на Гран-При в Риме - ОБНОВЛЕНО

В копилке сборной "золото" и "бронза"
Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027
5 Июня 19:55
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гол Асадовой не помог избежать домашнего поражения