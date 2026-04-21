21 Апреля 2026 01:30
Азербайджанские клубы охотятся за вратарем из России

Российский вратарь с азербайджанскими корнями футбольного клуба "СКА-Хабаровск" может сменить команду по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, 24-летний вратарь привлек внимание клубов Премьер-лиги Азербайджана, которые готовы побороться за его подписание.

Контракт Имамова с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Ожидается, что после завершения сезона за игрока развернется конкуренция среди отечественных команд.

Отмечается, что сам футболист также рассматривает возможность продолжения карьеры в Азербайджане в случае успешных переговоров.

Ранее Имамов выступал за такие клубы, как "Легион-Динамо", "Ижорец", "Звезда" и "Кубань Холдинг".

