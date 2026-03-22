Полузащитник "Нефтчи" перешел в "Пафос", но не сыграет на Кипре

Полузащитник "Нефтчи" Мурад Мамедов не будет выступать в чемпионате Кипра после перехода в "Пафос".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, стороны уже согласовали все детали контракта сроком на 3+1 года. Мамедов присоединится к кипрскому клубу летом в статусе свободного агента, так как его соглашение с "Нефтчи" истекает по окончании сезона. Бакинский клуб получит лишь компенсацию за подготовку игрока.

При этом отмечается, что хавбек сначала отправится в аренду в латвийскую "Ригу", где должен получить игровую практику. Лишь после этого он может присоединиться к "Пафосу".

Такое решение связано с тем, что оба клуба принадлежат одному владельцу - Роману Дубову. Ранее он занимал руководящие посты в английских клубах "Портсмут" и "Рединг" и использует подобную модель развития игроков.

Дальнейшая карьера Мамедова, включая возможный переход в более сильные чемпионаты, будет зависеть от его выступлений в аренде.

İdman.Biz
