7 Мая 2026
RU

Кейн повторил рекорд "Баварии" по голам в одном сезоне

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2026 23:08
26
Кейн повторил рекорд "Баварии" по голам в одном сезоне

Нападающий "Баварии" Харри Кейн отличился в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Тем самым англичанин повторил достижение экс-форварда мюнхенцев Роберта Левандовского по количеству голов в одном сезоне за немецкий клуб, сообщает İdman.Biz.

Кейн забил 55 мячей во всех турнирах за 48 матчей за "Баварию". Столько же раз отличился польский нападающий в сезоне-2019/2020, при этом ему потребовалось на одну игру меньше.

Отметим, что "Баварии" предстоит провести две встречи в Бундеслиге, а также сыграть в финале Кубка Германии с "Штутгартом". Если Харри Кейн сумеет отличиться в любой из этих игр, он побьет рекорд по голам в одном сезоне за "Баварию" в XXI веке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вальверде и Тчуамени получат "суровое наказание" за драку на тренировке - ОБНОВЛЕНО
23:26
Мировой футбол

Вальверде и Тчуамени получат "суровое наказание" за драку на тренировке - ОБНОВЛЕНО

Испанские страсти между французом и уругвайцем

Менди задумался о завершении карьеры - СМИ
22:14
Мировой футбол

Менди задумался о завершении карьеры - СМИ

У футболиста диагностирован разрыв сухожилия с отрывом кости
Названы топ-20 претендентов на "Золотой мяч"
21:36
Мировой футбол

Названы топ-20 претендентов на "Золотой мяч"

Лидер списка уже прекратил борьбу в ЛЧ
Объявлена команда недели Лиги чемпионов
20:13
Мировой футбол

Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Решающий матч турнира состоится 30 мая 2026 года
Райс — игрок недели в Лиге чемпионов
19:37
Мировой футбол

Райс — игрок недели в Лиге чемпионов

В соответствующем голосовании полузащитник "Арсенала" опередил защитника "ПСЖ" Вильяма Пачо
Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram
18:21
Мировой футбол

Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram - ФОТО

Массовая чистка ботов ударила по аккаунтам самых популярных спортсменов

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака