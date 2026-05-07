Кейн повторил рекорд "Баварии" по голам в одном сезоне

Нападающий "Баварии" Харри Кейн отличился в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Тем самым англичанин повторил достижение экс-форварда мюнхенцев Роберта Левандовского по количеству голов в одном сезоне за немецкий клуб, сообщает İdman.Biz.

Кейн забил 55 мячей во всех турнирах за 48 матчей за "Баварию". Столько же раз отличился польский нападающий в сезоне-2019/2020, при этом ему потребовалось на одну игру меньше.

Отметим, что "Баварии" предстоит провести две встречи в Бундеслиге, а также сыграть в финале Кубка Германии с "Штутгартом". Если Харри Кейн сумеет отличиться в любой из этих игр, он побьет рекорд по голам в одном сезоне за "Баварию" в XXI веке.