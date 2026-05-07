Фарид Гаибов: "В этом году мы увидели финал с новым сценарием"

7 Мая 2026 21:02
Фарид Гаибов: "В этом году мы увидели финал с новым сценарием"

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов прокомментировал итоги турнира по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Глава ведомства отметил высокий уровень организации соревнований и подчеркнул, что в этом сезоне расстановка сил на пьедестале изменилась, сообщает İdman.Biz.

По словам министра, нынешний финал отличился от предыдущих лет. Если последние два года титул удерживала команда Министерства юстиции, то в этом сезоне победу праздновал коллектив SOCAR. Фарид Гаибов поздравил новых чемпионов, отметив, что SOCAR, который ранее доходил лишь до полуфиналов, проявил волю к победе и активно участвует в различных спортивных дисциплинах среди госслужащих.

В решающем матче турнира команда SOCAR уверенно обыграла "Азеришыг" со счетом 5:0, обеспечив себе золотые медали и статус сильнейшего коллектива среди государственных структур.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
