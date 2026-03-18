Определились финалисты чемпионата Азербайджана по мини-футболу

В чемпионате Азербайджана по мини-футболу состоялись ответные матчи полуфинальной стадии.

Как передает İdman.Biz, по итогам двухматчевых противостояний стали известны команды, вышедшие в финал турнира.

"Зиря" на своем поле уверенно обыграла "Сумгайыт" со счетом 5:2. С учетом победы в первой встрече (3:1) команда без проблем оформила выход в решающий матч.

Во втором полуфинале "Азнур" сыграл вничью с "Бирбаша Баку" - 1:1. Однако благодаря победе в первом матче (2:1) именно "Бирбаша Баку" пробился в финал.

Таким образом, в финале чемпионата встретятся "Зиря" и "Бирбаша Баку".