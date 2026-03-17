RU

Футбол
Новости
17 Марта 2026 03:00
12
Команда защитника сборной Азербайджана победила, играя в меньшинстве

Клуб "Арда", за который выступает защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов, одержал победу в матче 25-го тура чемпионата Болгарии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, команда на своем поле обыграла "Добруджу" со счетом 2:0, несмотря на то, что большую часть встречи провела в меньшинстве.

На 27-й минуте футболист хозяев Идову получил красную карточку, оставив "Арду" вдесятером. Тем не менее уже через пять минут Самаке открыл счет, а на 61-й минуте Карагарен удвоил преимущество своей команды.

Азербайджанский защитник Джалал Гусейнов начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте, заменив Серкан Юсеина.

После этой победы "Арда" набрала 35 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

