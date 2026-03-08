8 Марта 2026
Только 7 минут для Эмрели: "Кайзерслаутерн" проиграл в Германии

8 Марта 2026 15:58
11
Только 7 минут для Эмрели: "Кайзерслаутерн" проиграл в Германии

Футбольный клуб "Кайзерслаутерн", за который выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, провел матч 25-го тура второй Бундеслиги Германии.

Как сообщает İdman.Biz, команда на выезде встретилась с "Бохумом". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Махир Эмрели также принял участие во встрече. Азербайджанский форвард появился на поле на 83-й минуте, однако за оставшееся время команды не смогли отличиться.

Отметим, что после этого матча "Кайзерслаутерн" продолжает борьбу за позиции в турнирной таблице чемпионата.

