Сын экс-главного тренера азербайджанского клуба перешел в "Бетис" - ФОТО

Сын бывшего главного тренера "Сабаха" Василия Березуцкого присоединился к юношеской команде испанского "Бетиса", сообщает İdman.Biz.

15-летний Владимир Березуцкий уже тренируется в составе молодежной команды клуба из "Севильи".

Ранее Владимир Березуцкий выступал за другую испанскую команду - "Марбелью". Напомним, в декабре Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала". Отметим, что основная команда "Бетиса" в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.