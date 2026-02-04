Роналду опубликовал фото с тренировки "Аль-Насра" на фоне разговоров о бойкоте - ФОТО

Нападающий Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Аль-Наср" на фоне сообщений о возможном бойкоте с его стороны, сообщает İdman.Biz.

Ранее в СМИ появилась информация о недовольстве португальского форварда политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который владеет рядом клубов, включая "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли". Сообщалось, что причиной раздражения футболиста стало отсутствие серьезных усилений состава в зимнее трансферное окно.

Роналду поделился кадром с тренировочного занятия команды, сопроводив публикацию двумя эмодзи - желтым и голубым сердцем, тем самым продемонстрировав свое присутствие в расположении клуба.

Отметим, что 2 февраля португалец впервые в текущем сезоне не принял участия в матче чемпионата Саудовской Аравии. В рамках 20-го тура "Аль-Наср" без Роналду обыграл "Эр-Рияд" со счетом 1:0.