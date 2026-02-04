"Фенербахче" заплатит Канте более 40 миллионов евро за 2,5 года

Французский опорный полузащитник Н’Голо Канте продолжит карьеру в стамбульском "Фенербахче", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Digital.

По информации источника, за 2,5 года в турецком гранде футболист заработает более 40 миллионов евро. Подписной бонус Канте составил 14,4 миллиона евро, оставшуюся сумму он получит в виде заработной платы.

До перехода в "Фенербахче" Канте выступал за саудовский "Аль-Иттихад". В Европе полузащитник наиболее известен по играм за лондонский "Челси". В первой половине текущего сезона француз провел 18 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.