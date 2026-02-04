Роналду не бойкотировал тренировки "Аль-Насра"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не пропускал тренировки клуба и принимал участие во всех командных занятиях под руководством главного тренера Жорже Жезуша, сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Record.

По информации источника, португальский форвард находится в Эр-Рияде и не покидал Саудовскую Аравию, несмотря на появившиеся ранее сообщения в местных СМИ. Отмечается, что Роналду не бойкотировал работу с командой, даже несмотря на то, что не принял участия в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги против "Эр-Рияда", который завершился победой "Аль-Насра" со счетом 1:0.

Ранее в прессе появлялась информация о возможном недовольстве Роналду трансферной политикой клуба и его потенциальном уходе. По данным СМИ, сумма отступных в контракте футболиста составляет 50 миллионов евро.

В следующем туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" 6 февраля сыграет против "Аль-Иттихада". За 15 туров до конца сезона отставание команды от лидирующего "Аль-Хиляля" составляет одно очко.