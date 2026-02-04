Девушка Винисиуса Жуниора снялась в откровенной фотосессии - ФОТО

Девушка вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора Вирджиния Фонсека приняла участие в фотосессии для развлекательного портала, принадлежащего бразильской медиакорпорации.

Как сообщает İdman.Biz, инфлюенсер с аудиторией 54,4 млн подписчиков во время съемки воссоздала карнавальный образ, представленный моделью Лумой де Оливейрой в 1998 году. Фонсека позировала в боди, при этом на шейном аксессуаре было указано имя Винисиуса.

Кадры с фотосессии Вирджиния Фонсека опубликовала в своем аккаунте в Instagram, а бразильский футболист в комментариях к публикации написал: "Ты самая потрясающая".