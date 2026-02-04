"Манчестер Сити" стал лидером по тратам в зимнее трансферное окно

Опубликована статистика расходов клубов в зимнее трансферное окно 2026 года, лидером по объему затрат стал английский "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, манчестерский клуб оформил лишь два трансфера, потратив на них в общей сложности 95 млн евро (190 млн манатов). Второе место занял "Кристал Пэлас", который осуществил три перехода и израсходовал 90 млн евро (180 млн манатов).

Третью позицию занял "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии - шесть футболистов обошлись клубу в 67 млн евро (134 млн манатов). Далее расположился "Вест Хэм", который за пять трансферов заплатил 56 млн евро (112 млн манатов), а "Тоттенхэм" с двумя новичками потратил 55 млн евро (110 млн манатов).

Шестым стал "Атлетико Мадрид", оформивший три трансфера на сумму 54 млн евро (108 млн манатов). Аналогичную сумму за трех игроков заплатил бразильский "Фламенго", который занял седьмое место. "Борнмут" приобрел четырех футболистов за 42 млн евро (84 млн манатов) и расположился восьмым, "Фенербахче" с расходами в 37 млн евро (74 млн манатов) за четырех игроков стал девятым, а первую десятку замкнул "Лацио", который оформил пять трансферов на ту же сумму - 37 млн евро (74 млн манатов).

Отметим, что пять из десяти клубов с наибольшими расходами представляют английскую Премьер-лигу.