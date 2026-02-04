Капитан "Тоттенхэма" сменит команду летом

Защитник и капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аргентинского журналиста Гастона Эдула, к футболисту проявляют интерес клубы Ла Лиги, а также представители другого чемпионата. Отмечается, что еще прошлым летом несколько команд интересовались Ромеро, и лондонский клуб был близок к получению официальных предложений.

Кристиан Ромеро является воспитанником "Бельграно". В разные годы он выступал за "Дженоа", "Ювентус" и "Аталанту". В "Тоттенхэме" аргентинец играет с 2021 года.

За время выступлений в составе лондонского клуба защитник провел 151 матч, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт Ромеро с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2029 года.