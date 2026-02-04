Арда Гюлер недоволен количеством игрового времени в "Реале"

Вокруг полузащитника "Реал Мадрида" Арды Гюлера усиливаются разговоры о внутреннем напряжении и возможном кризисе в отношениях с тренерским штабом.

Как сообщает İdman.Biz, молодой футболист недоволен количеством игрового времени и уровнем доверия со стороны тренеров. Отмечается, что после матча Лиги чемпионов против "Бенфики", Гюлер выразил недовольство решением главного тренера Альваро Арбелоа заменить его. Этот эпизод, по данным испанских СМИ, усугубил ситуацию внутри клуба.

Сообщается, что атмосфера в раздевалке "Реал Мадрида" становится все более напряженной. В команде формируется мнение о неравномерном распределении ролей и игрового времени. Часть футболистов считает, что одни и те же игроки регулярно получают приоритет, в то время как другие оказываются на вторых ролях.

По информации источников, в клубе усиливается восприятие того, что основное внимание тренерского штаба сосредоточено на Килиане Мбаппе, Винисиусе Жуниоре и Джуде Беллингеме. Считается, что именно их комфорт является приоритетом, тогда как остальные игроки получают меньше возможностей проявить себя.

В центре этих обсуждений оказался Арда Гюлер. Как пишет El Nacional, несмотря на профессиональное отношение к работе и старание на тренировках, футболист считает, что не получает заслуженного доверия. Он убежден, что вне зависимости от качества игры его положение в иерархии не меняется, что серьезно влияет на его мотивацию Также Гюлеру сложно понять, почему при ошибках одних игроков решения тренерского штаба бывают жесткими, тогда как Джуд Беллингем, по его мнению, получает безусловную поддержку. Это, как утверждается, усиливает разочарование молодого полузащитника.