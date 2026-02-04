7 Февраля 2026
RU

Семеньо возглавил список самых дорогих трансферов зимы 2026 года

Мировой футбол
Новости
4 Февраля 2026 15:29
47
Семеньо возглавил список самых дорогих трансферов зимы 2026 года

Зимнее трансферное окно 2026 года официально завершилось. Самым дорогим переходом этого периода стал трансфер Семеньо из "Борнмута" в "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб заплатил за футболиста 72 млн евро (144 млн манатов), что стало максимальной суммой в зимнее окно.

Второе место по стоимости занял норвежский нападающий Странд Ларсен, перешедший из "Вулверхэмптона" в "Кристал Пэлас". Сумма трансфера составила 49,7 млн евро (100 млн манатов).

Третьим стал переход Пакеты из "Вест Хэма" во "Фламенго". За бразильского полузащитника было выплачено 42 млн евро (84,5 млн манатов).

Далее следуют два трансфера с одинаковой стоимостью. "Кристал Пэлас" приобрел Бернана Джонсона у "Тоттенхэма", а "Тоттенхэм" в свою очередь подписал Конора Галлахера из "Атлетико". В обоих случаях сумма сделки составила 40 млн евро (80 млн манатов).

Также в число самых дорогих зимних переходов вошли трансфер Адемолы Лукмана из "Аталанты" в "Атлетико" за 35 млн евро (70 млн манатов), переход Оскара Бобба из "Манчестер Сити" в "Фулхэм" за 31,2 млн евро (63 млн манатов), а также трансфер Кадера Мейте из "Ренна" в "Аль-Хиляль" за 30 млн евро (60 млн манатов).

Десятку самых дорогих зимних трансферов замкнули переход Кастельяноса из "Лацио" в "Вест Хэм" за 29 млн евро (58 млн манатов) и трансфер Райана из "Васко да Гамы" в "Борнмут" за 28,5 млн евро (57 млн манатов).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Память о легенде: Диогу Жота вошел в Зал славы "Вулверхэмптона"
12:12
Мировой футбол

Память о легенде: Диогу Жота вошел в Зал славы "Вулверхэмптона"

Португальский футболист удостоен посмертного признания клуба
На обновленном стадионе "Наполи" уберут беговые дорожки
10:56
Мировой футбол

На обновленном стадионе "Наполи" уберут беговые дорожки

Арену приведут в соответствие со стандартами УЕФА к Евро-2032
Симеоне может покинуть "Атлетико Мадрид" по окончании сезона
09:40
Мировой футбол

Симеоне может покинуть "Атлетико Мадрид" по окончании сезона

Будущее аргентинского тренера зависит от результатов команды
"Реал" определил трех кандидатов на усиление полузащиты
09:20
Мировой футбол

"Реал" определил трех кандидатов на усиление полузащиты

Мадридский клуб ищет креатив после ухода Крооса и Модрича
В "Манчестер Сити" готовится масштабная перестройка состава
07:19
Мировой футбол

В "Манчестер Сити" готовится масштабная перестройка состава

Клуб планирует омоложение и может расстаться с рядом звезд летом

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Рашфорду
06:10
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Рашфорду

Клуб рассматривает Диоманда и Ндиайе в качестве приоритетных вариантов

Президент "Реала" намерен подписать Педри из "Барселоны"
04:07
Мировой футбол

Президент "Реала" намерен подписать Педри из "Барселоны"

Флорентино Перес хочет повторить трансферный сценарий с переходом Фигу

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили