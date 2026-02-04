Семеньо возглавил список самых дорогих трансферов зимы 2026 года

Зимнее трансферное окно 2026 года официально завершилось. Самым дорогим переходом этого периода стал трансфер Семеньо из "Борнмута" в "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб заплатил за футболиста 72 млн евро (144 млн манатов), что стало максимальной суммой в зимнее окно.

Второе место по стоимости занял норвежский нападающий Странд Ларсен, перешедший из "Вулверхэмптона" в "Кристал Пэлас". Сумма трансфера составила 49,7 млн евро (100 млн манатов).

Третьим стал переход Пакеты из "Вест Хэма" во "Фламенго". За бразильского полузащитника было выплачено 42 млн евро (84,5 млн манатов).

Далее следуют два трансфера с одинаковой стоимостью. "Кристал Пэлас" приобрел Бернана Джонсона у "Тоттенхэма", а "Тоттенхэм" в свою очередь подписал Конора Галлахера из "Атлетико". В обоих случаях сумма сделки составила 40 млн евро (80 млн манатов).

Также в число самых дорогих зимних переходов вошли трансфер Адемолы Лукмана из "Аталанты" в "Атлетико" за 35 млн евро (70 млн манатов), переход Оскара Бобба из "Манчестер Сити" в "Фулхэм" за 31,2 млн евро (63 млн манатов), а также трансфер Кадера Мейте из "Ренна" в "Аль-Хиляль" за 30 млн евро (60 млн манатов).

Десятку самых дорогих зимних трансферов замкнули переход Кастельяноса из "Лацио" в "Вест Хэм" за 29 млн евро (58 млн манатов) и трансфер Райана из "Васко да Гамы" в "Борнмут" за 28,5 млн евро (57 млн манатов).