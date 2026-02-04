Эрдоган оказал содействие трансферу Канте в "Фенербахче"

Президент "Фенербахче" Садеттин Саран поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанную поддержку в трансферном процессе Нголо Канте.

Как сообщает İdman.Biz, в официальном заявлении за подписью Садеттина Сарана отмечено, что переход футболиста был успешно завершен, а содействие президента Турции сыграло важную роль в положительном исходе переговоров. Подчеркнуто, что данный трансфер рассматривается как значимый шаг как для "Фенербахче", так и для развития турецкого футбола в целом.

В заявлении также отдельно отмечена роль болельщиков клуба. Саран указал, что доверие, поддержка и атмосфера, созданная фанатами на протяжении всего трансферного процесса, стали ключевым источником мотивации, добавив, что теперь пришло время показать эту силу на поле.