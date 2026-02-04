ФИФА подготовила болельщикам еще один сюрприз за 250 долларов

ФИФА объявила о новых расходах для болельщиков на матчах чемпионата мира по футболу 2026, что вызвало недовольство футбольной общественности на фоне и без того высоких затрат на турнир для зрителя.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, федерация выставила на продажу парковочные места для матчей чемпионата мира на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе по цене 250-300 долларов за игру (425-510 манатов).

Примечательно, что парковочная зона расположена примерно в 165 километрах от стадиона.

Представитель ФИФА заявил, что стоимость парковочных мест определялась с учетом условий местного рынка и сравнений с крупными мероприятиями, ранее проводившимися в городах-хозяевах.

Отметим, что ранее федерация объявила цены на билеты на матчи чемпионата мира, минимальная стоимость которых составляет 250-500 долларов (425-850 манатов).