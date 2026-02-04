Невеш официально продлил контракт с "Аль-Хилялем"

Португальский полузащитник Рубен Невеш продлил контракт с саудовским клубом "Аль-Хилялем". Как сообщает İdman.Biz, новое трудовое соглашение 28-летнего футболиста будет действовать до середины 2029 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны мадридского "Реала", который рассматривал возможность подписания игрока в статусе свободного агента.

Невеш выступает за "Аль-Хиляль" с 2023 года. За это время он провел за клуб 115 матчей, забил 18 мячей и отдал 30 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость португальца составляет 25 миллионов евро.