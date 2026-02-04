Гвардиола готов отпустить Родри в "Реал" в обмен на двух звезд

"Манчестер Сити" и мадридский "Реал" могут оформить громкую трансферную сделку по завершении сезона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола готов отпустить испанского полузащитника Родри Эрнандеса в "Реал", однако при одном условии. Наставник "горожан" хочет получить взамен сразу двух игроков мадридского клуба - уругвайского хавбека Федерико Вальверде и бразильского вингера Родриго.

Отмечается, что контракт 29-летнего Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость действующего обладателя "Золотого мяча", согласно данным Transfermarkt, оценивается в 75 миллионов евро.