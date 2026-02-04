"Барселона" интересуется 20-летним нападающим "Аякса"

"Барселона" проявляет интерес к 20-летнему бельгийскому нападающему "Аякса" Мике Годтсу, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

В текущем сезоне молодой левый вингер демонстрирует яркую игру в составе амстердамского клуба, записав на свой счет 10 забитых мячей и 9 голевых передач. Годтс выделяется высокой скоростью, качественным дриблингом и эффективной игрой один в один, благодаря чему рассматривается как перспективная опция для усиления атаки.

По информации бельгийских СМИ, "Барселона" держит футболиста на контроле, однако сталкивается с серьезной конкуренцией. Интерес к Годтсу также проявляют "Арсенал", "Наполи" и "Рома". В настоящее время "Аякс" оценивает своего игрока примерно в 15 миллионов евро.