Месси может вернуться в свой бывший клуб

Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" хотел бы вернуть своего воспитанника, нападающего Лионеля Месси, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TN.

По информации источника, руководство клуба планирует предпринять попытку подписать 38-летнего футболиста в первой половине следующего года. Отмечается, что Месси находился в системе "Ньюэллс Олд Бойз" с 1994 по 2000 год, после чего перебрался в каталонскую "Барселону".

В настоящее время аргентинец выступает за американский "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Рыночная стоимость нападающего, согласно данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.