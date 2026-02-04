7 Февраля 2026
RU

Между Манчестером и Баку: полуфинал Кубка английской лиги под пристальным вниманием "Карабаха" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Обзор
4 Февраля 2026 17:28
59
Между Манчестером и Баку: полуфинал Кубка английской лиги под пристальным вниманием "Карабаха" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Ответный матч полуфинала Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом", который состоится сегодня и начнется в 23:59 по бакинскому времени, имеет особое значение для азербайджанских болельщиков, поскольку в нем играет будущий соперник "Карабаха" по плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, в первой встрече в Ньюкасле команда Пепа Гвардиолы добилась победы со счетом 2:0. На 53-й минуте отличился Антуан Семеньо, а в компенсированное время преимущество гостей удвоил Райан Шерки. Победитель этого противостояния сыграет в финале с "Арсеналом", который ранее прошел "Челси".

Очевидно, что в штабе агдамского "Карабаха" будут пристально следить за сегодняшним матчем в Манчестере, поскольку встречи Кубка английской лиги, как и стадия плей-офф Лиги чемпионов, проводятся в формате "дома – в гостях". Гурбан Гурбанов наверняка обратит внимание на то, как будущий соперник справляется с нагрузками, распределяет силы и действует под давлением в ситуации, когда необходимо отыгрываться после поражения в первом матче.

Стоит отметить, что календарь "Ньюкасла" в этот период выглядит предельно плотным. Матч с "Манчестер Сити" станет для команды уже шестым с 18 января, а встреча с "Карабахом" будет десятой за 30 дней. После игры на "Этихаде" "Ньюкаслу" предстоят матчи с "Брентфордом", "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой", и лишь затем еврокубковое противостояние. Это классический режим нон-стоп, когда игры следуют каждые три дня, и даже при грамотной ротации удерживать оптимальную форму становится крайне сложно.

Кадровая ситуация также может повлиять как на характер полуфинала, так и на предстоящий матч Лиги чемпионов в Баку. Сообщается, что Свен Ботман готов выйти на поле, тогда как участие Бруно Гимараэса и Льюиса Майли маловероятно. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау назвал ответный матч с "Манчестер Сити" серьезным вызовом, подчеркнув при этом, что команда должна верить в свои силы и располагает необходимым талантом.

У "Манчестер Сити" перед игрой также хватает вопросов. Пеп Гвардиола заявил, что клуб внимательно следит за состоянием Райана Шерки после полученного ушиба, а решение по участию Рубена Диаша будет приниматься в зависимости от его готовности именно к этому матчу. При этом Йошко Гвардиол и Джон Стоунз остаются вне игры, а участие Шерки также находится под вопросом.

Если смотреть на этот матч глазами "Карабаха", можно выделить несколько ключевых моментов. Первый - как "Ньюкасл" начнет встречу, оказавшись в ситуации, когда необходимо рисковать и отыгрывать два мяча. В таких условиях возрастает цена ошибок при переходах из защиты в атаку и при стандартных положениях. Второй момент — глубина ротации, на которую пойдет Эдди Хау на фоне напряженного графика, учитывая близость еврокубкового противостояния. Третий фактор — психологическая устойчивость в условиях тройной нагрузки, когда борьба за выход в финал Кубка лиги сочетается с матчами АПЛ и Лиги чемпионов, где любая микротравма или потеря свежести может сыграть решающую роль.

В этом смысле матч на "Этихаде" для "Ньюкасла" — не просто попытка отыграть 0:2 и пробиться в финал. Это проверка глубины состава, восстановления и способности держать высокий темп в условиях экстремального календаря. А для "Карабаха" - возможность увидеть будущего соперника в максимально приближенном к еврокубковому сценарию режиме, когда матчей много, давление постоянно растет, а права на ошибку практически нет.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Память о легенде: Диогу Жота вошел в Зал славы "Вулверхэмптона"
12:12
Мировой футбол

Память о легенде: Диогу Жота вошел в Зал славы "Вулверхэмптона"

Португальский футболист удостоен посмертного признания клуба
На обновленном стадионе "Наполи" уберут беговые дорожки
10:56
Мировой футбол

На обновленном стадионе "Наполи" уберут беговые дорожки

Арену приведут в соответствие со стандартами УЕФА к Евро-2032
Симеоне может покинуть "Атлетико Мадрид" по окончании сезона
09:40
Мировой футбол

Симеоне может покинуть "Атлетико Мадрид" по окончании сезона

Будущее аргентинского тренера зависит от результатов команды
"Реал" определил трех кандидатов на усиление полузащиты
09:20
Мировой футбол

"Реал" определил трех кандидатов на усиление полузащиты

Мадридский клуб ищет креатив после ухода Крооса и Модрича
В "Манчестер Сити" готовится масштабная перестройка состава
07:19
Мировой футбол

В "Манчестер Сити" готовится масштабная перестройка состава

Клуб планирует омоложение и может расстаться с рядом звезд летом

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Рашфорду
06:10
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Рашфорду

Клуб рассматривает Диоманда и Ндиайе в качестве приоритетных вариантов

Президент "Реала" намерен подписать Педри из "Барселоны"
04:07
Мировой футбол

Президент "Реала" намерен подписать Педри из "Барселоны"

Флорентино Перес хочет повторить трансферный сценарий с переходом Фигу

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили