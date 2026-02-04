Рашад Садыхов: "Мы создали моменты, но не смогли их использовать"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу против "Сумгайыта" (0:0), сообщает İdman.Biz.

"Мы играли против амбициозной команды, но, несмотря на это, провели матч на хорошем уровне. Думаю, именно мы доминировали на поле. Создавали качественные атаки и имели голевые эпизоды, однако не смогли их реализовать. Забей мы сегодня один-два мяча, к ответной игре готовились бы гораздо спокойнее", - отметил Садыхов.

Наставник "Зиря" также подчеркнул, что уже в ближайшие дни команды вновь встретятся, но в другом турнире. "Через три дня между этими же соперниками состоится важный матч чемпионата. Сейчас мы полностью сосредоточимся на этой встрече. Та игра будет совершенно иной. Уверен, соперник выйдет на поле более мотивированным. Мы, в свою очередь, постараемся одержать важную для нас победу", - добавил главный тренер.