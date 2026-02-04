7 Февраля 2026
Саша Илич: "Некоторые наши футболисты не готовы играть 90 минут"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Февраля 2026 20:38
Саша Илич: "Некоторые наши футболисты не готовы играть 90 минут"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал нулевую ничью в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу против "Зиря", сообщает İdman.Biz.

По словам наставника, исход встречи можно считать закономерным. "Кубковые противостояния состоят из двух матчей. Сегодня на поле была равная игра, у обеих команд возникали голевые эпизоды. Считаю, что результат справедливый", - отметил Илич.

Сербский специалист подчеркнул, что плотный календарь создает дополнительные сложности. "Мы играем теми футболистами, которые есть в нашем распоряжении. За короткий промежуток времени провести два матча с одним и тем же соперником, конечно, непросто. Мы постараемся подобрать оптимальный состав, чтобы добиться успешного результата", - сказал он.

Говоря о тактическом рисунке встречи, Илич отметил осторожную игру своей команды. "Это был кубковый матч, поэтому мы действовали аккуратно. Свою роль сыграла и погода. Против такой команды, как "Зиря", нужно быть предельно внимательными. У соперника было немного шансов, у нас тоже возникали моменты. В одном из эпизодов удар нашего защитника Сабухи Абдуллазаде был заблокирован, после чего соперник убежал в контратаку", - подчеркнул тренер.

Отдельно Илич остановился на физическом состоянии игроков. "Я бы не сказал, что в концовке мы играли слабо. Но некоторые наши футболисты после травм не готовы проводить на поле все 90 минут. Особенно это касается молодых игроков. Поэтому нам приходится делать определенные замены, и это тоже может влиять на игру", - отметил он.

В завершение наставник добавил, что команда должна действовать проще. "Я всегда говорю, что нам нужно играть проще. После потери мяча необходимо продолжать борьбу. Несмотря на плохую погоду, поле было в отличном состоянии, поэтому погодные условия не могут быть оправданием", - резюмировал Саша Илич.

