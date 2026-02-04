7 Февраля 2026
RU

Шахруддин Магомедалиев: "В матче с "Нефтчи" покажем свою силу"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Февраля 2026 18:59
59
Шахруддин Магомедалиев: "В матче с "Нефтчи" покажем свою силу"

Вратарь агдамского "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мисли Премьер-лиги против "Нефтчи", подчеркнув, что команда намерена вновь доказать свое превосходство на поле, передает İdman.Biz.

"Как и в предыдущие годы, в матче с "Нефтчи" мы покажем свою силу на поле. Все идет к лучшему, иншаллах, в этой встрече добьемся нужного результата, как нам это удавалось в последние сезоны", - цитирует слова голкипера Report.

Магомедалиев также прокомментировал тот факт, что матч не был перенесен, несмотря на приближающиеся игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла". "Да, перед матчами с "Ньюкаслом" это может создать определенные трудности, но именно такие моменты заставляют работать на максимуме. Не стоит переживать из-за подобных нюансов, иншаллах, все будет хорошо", - сказал он.

31-летний вратарь отдельно рассказал о своем восстановлении после травмы. "Мое лечение продолжается по плану, выполняю необходимые упражнения, но впереди еще много работы. Сроки возвращения на поле определятся после заключения врачей. Планируем начать тренировки в марте", - добавил Магомедалиев.

Напомним, что матч "Карабах" - "Нефтчи" состоится в рамках 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

